L'indice Rt cala ancora a 0.84. La Lombardia preme per tornare "gialla" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Diminuisce ancora l’indice Rt, che da 0.97 scende a 0.84 e per la seconda settimana consecutiva è sotto la soglia limite dell’1. È quanto emerge dai calcoli della Cabina di regia sui dati relativi alla settimana dal 18 al 24 gennaio. L’indice di trasmissione, che calcola la velocità di replicazione del virus, scende pressoché in tutte le Regioni, al centro delle valutazioni dei tecnici di Istituto di Sanità, Ministero della Salute e Regioni che dopo saranno trasmesse al Comitato tecnico scientifico e faranno da base alle ordinanze con le quali il Ministro della Salute, Roberto Speranza, assegnerà le fasce di rischio. Responso particolarmente atteso questa settimana perché delle 9 Regioni - Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta e Umbria - che sono rimaste in zona arancione per due settimane ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Diminuiscel’Rt, che da 0.97 scende a 0.84 e per la seconda settimana consecutiva è sotto la soglia limite dell’1. È quanto emerge dai calcoli della Cabina di regia sui dati relativi alla settimana dal 18 al 24 gennaio. L’di trasmissione, che calcola la velocità di replicazione del virus, scende pressoché in tutte le Regioni, al centro delle valutazioni dei tecnici di Istituto di Sanità, Ministero della Salute e Regioni che dopo saranno trasmesse al Comitato tecnico scientifico e faranno da base alle ordinanze con le quali il Ministro della Salute, Roberto Speranza, assegnerà le fasce di rischio. Responso particolarmente atteso questa settimana perché delle 9 Regioni - Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta e Umbria - che sono rimaste in zona arancione per due settimane ...

a42nno : RT @HuffPostItalia: L'indice Rt cala ancora a 0.84. La Lombardia preme per tornare 'gialla' - HuffPostItalia : L'indice Rt cala ancora a 0.84. La Lombardia preme per tornare 'gialla' - TgrRaiTrentino : Cala l'indice Rt in Trentino. @MaurizioFugatti: ci aspettiamo di restare in zona gialla - marisamoles : RT @IlFriuli: Cala ancora l'indice Rt, ma il #Fvg potrebbe essere ancora #arancione. I parametri direbbero 'giallo', ma è probabile che il… - IlFriuli : Cala ancora l'indice Rt, ma il #Fvg potrebbe essere ancora #arancione. I parametri direbbero 'giallo', ma è probabi… -