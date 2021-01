Inter-Benevento, Conte in conferenza stampa: “In palio punti pesanti. Io squalifica? Chiesto io al club di non fare ricorso” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Benevento, match della 20a giornata della Serie A Domani l’Inter sarà impegnata nella ventisima giornata della Serie A 2020 /2021 contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Il Benevento è la squadra rivelazione. Sarà una partita diversa rispetto alla gara d’andata?“Sicuramente il Benevento sta facendo molto bene. Sono Contento per Pippo che si sta confermando in Serie A, sono molto Contento per lui. Inizia il girone di ritorno e i punti iniziano a ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Antonioinalla vigilia di, match della 20a giornata della Serie A Domani l’sarà impegnata nella ventisima giornata della Serie A 2020 /2021 contro ildi Filippo Inzaghi. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonioha presentato il match in. Ecco le sue parole. Ilè la squadra rivelazione. Sarà una partita diversa rispetto alla gara d’andata?“Sicuramente ilsta facendo molto bene. Sononto per Pippo che si sta confermando in Serie A, sono moltonto per lui. Inizia il girone di ritorno e iiniziano a ...

