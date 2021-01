Governo: Delrio, 'serve sforzo di comprensione e unità, l'Italia lo attende' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Guardare alle persone. La crisi sanitaria, economica e sociale richiede un senso di responsabilità che superi le priorità personali. serve uno sforzo di comprensione e unità. L'Italia lo merita e lo attende". Lo scrive su Twitter Graziano Delrio. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Guardare alle persone. La crisi sanitaria, economica e sociale richiede un senso di responsabilità che superi le priorità personali.unodi. L'lo merita e lo". Lo scrive su Twitter Graziano

graziano_delrio : Il @pdnetwork mette al primo posto l’interesse del paese, il bisogno di protezione, il piano vaccini, la crisi econ… - matteo19631 : @graziano_delrio L’Italia non merita un mezzo governo con gente incompetente, merita il meglio che la politica è la… - monsieuu : @graziano_delrio Dillo ai tuoi compagni! L’Italia non si merita le vostre pantomime o giochi di palazzo! L’Italia n… - Roberto_T618 : @graziano_delrio Graziano, tutto vero. Allo stesso tempo, l’Italia merita e attende un Governo serio, di professio… - folliaordinaria : RT @the_highsparrow: È molto semplice, @pdnetwork, se rifai un governo con quell'essere perdi il mio voto e, per quanto mi riguarda, meriti… -