Calhanoglu guarito dal Covid L' esultanza dura poco | la doccia fredda prima di Bologna-Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Torna a disposizione, Hakan, ma mister Stefano Pioli non lo ha convocato per la trasferta del Mlilan a. Il numero 10 turco, fulcro della manovra rossonera e completamente trasformato dal ritorno dopo il primo lockdown della scorsavera, èdalche lo ha tenuto fermo dallo scorso 16 gennaio, giorno in cui è risultato positivo. Il tampone molecolare a cui si è sottoposto è risultato negativo e così Calha può scrivere "I'm back" (sono tornato) sulla sua pagina Instagram. Un'ta, almeno per i tifosi rossoneri che stavano aspettando il trequartista nella speranza che possa ridare ossigeno e fantasi aa un Diavolo apparso un po' spompato nelle ultime settimane. "Il giocatore - si legge nel ...