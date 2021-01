Napoli, inseguimento in Tangenziale: tre giovani nei guai (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tre giovani tra i 18 e i 20 anni sono stati denunciati in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale al termine di un inseguimento sulla Tangenziale di Napoli. I tre giovani sono stati intercettati in un’area di servizio sulla Tangenziale, in direzione di marcia Pozzuoli verso Napoli: alla richiesta dei documenti da parte della pattuglia, i tre si sono dati rapidamente alla fuga. Ne è nato un inseguimento fino allo svincolo di corso Malta, quando l’auto dei fuggitivi ha imboccato la strada statale 162 dir uscendo al Centro direzionale. Gli agenti della Sottosezione autostradale della Polizia stradale di Fuorigrotta, alle dipendenze della sezione della Polizia stradale di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Tretra i 18 e i 20 anni sono stati denunciati in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale al termine di unsulladi. I tresono stati intercettati in un’area di servizio sulla, in direzione di marcia Pozzuoli verso: alla richiesta dei documenti da parte della pattuglia, i tre si sono dati rapidamente alla fuga. Ne è nato unfino allo svincolo di corso Malta, quando l’auto dei fuggitivi ha imboccato la strada statale 162 dir uscendo al Centro direzionale. Gli agenti della Sottosezione autostradale della Polizia stradale di Fuorigrotta, alle dipendenze della sezione della Polizia stradale di ...

