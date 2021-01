Bernie Sanders, arriva la linea di merchandising (per una buona causa) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sfruttare la sorprendente popolarità per una buona causa. Bernie Sanders, il senatore più famoso del web, non se n’è stato certo con le mani in mano e, visto il planetario successo scatenato dai suoi guanti di lana riciclata (super ricercatissimi), ha deciso di cavalcarne l’onda per raccogliere fondi a favore di enti benefici del Vermont. Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sfruttare la sorprendente popolarità per una buona causa. Bernie Sanders, il senatore più famoso del web, non se n’è stato certo con le mani in mano e, visto il planetario successo scatenato dai suoi guanti di lana riciclata (super ricercatissimi), ha deciso di cavalcarne l’onda per raccogliere fondi a favore di enti benefici del Vermont.

