Udinese-Inter, per Conte in arrivo stop lungo? La lite con Maresca lascia il segno (Di domenica 24 gennaio 2021) Antonio Conte espulso nel finale di Udinese-Inter Finale di gara incandescente ieri alla ‘Dacia Arena’ con Antonio Conte espulso da Maresca dopo che l’allenatore nerazzurro aveva recriminato per il poco recupero concesso. Proteste continuate poi con Oriali, espulso anche lui, e nel tunnel verso lo spogliatoio. Ecco la ricostruzione di quanto successo della Gazzetta dello Sport. “È accaduto di tutto a Udine, il timore dell’Inter è che al danno si aggiunga una squalifica corposa per l’allenatore. Perché la rabbia di Conte era tridimensionale: per quella mancata espulsione di Arslan nel primo tempo che ha segnato un confine nella partita, certo. Rabbia per un recupero molto poco generoso concesso da Maresca, in rapporto al gioco assai spezzettato ... Leggi su intermagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Antonioespulso nel finale diFinale di gara incandescente ieri alla ‘Dacia Arena’ con Antonioespulso dadopo che l’allenatore nerazzurro aveva recriminato per il poco recupero concesso. Proteste continuate poi con Oriali, espulso anche lui, e nel tunnel verso lo spogliatoio. Ecco la ricostruzione di quanto successo della Gazzetta dello Sport. “È accaduto di tutto a Udine, il timore dell’è che al danno si aggiunga una squalifica corposa per l’allenatore. Perché la rabbia diera tridimensionale: per quella mancata espulsione di Arslan nel primo tempo che ha segnato un confine nella partita, certo. Rabbia per un recupero molto poco generoso concesso da, in rapporto al gioco assai spezzettato ...

