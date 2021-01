Le varianti dilagano | le vaccinazioni rallentano | così l’Ue si prepara a una nuova stagione di restrizioni

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ieri, 21 gennaio, i leader dei governi dell’Unione europea si sono riuniti in videoconferenza per parlare della pandemia di Coronavirus, e le conclusioni della discussione durata più di quattro ore e mezza hanno messo in chiaro che il ritorno alla normalità non è vicino. Nonostante l’ottimismo indotto dalla prospettiva di una vaccinazione di massa entro l’estate, le preoccupazioni per le mutazioni del virus hanno fatto sfumare le aspettative di assistere a un rapido smantellamento delle misure più restrittive. Al contrario, tutti i governi sono alle prese con l’aumento dei contagi e dei decessi, e nessuno ha escluso che potrebbero essere necessariepiù severe per limitare la diffusione delledel Covid-19 individuate inizialmente in Regno Unito e Sudafrica. In esame c’è l’introduzione di nuove limitazioni ai viaggi non ...