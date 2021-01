PS5 di nuovo in vendita in Italia, ma proliferano le truffe su Facebook e Instagram (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La nuova generazione del gaming “da salotto” fa rima con PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Sono queste le ultime console di casa Sony e Microsoft che sono chiamate non solo a sedurre cuori e portafogli degli appassionati a colpi di titoli in esclusiva, potenza bruta e servizi sempre più vantaggiosi – pensiamo ad esempio al Game Pass -, ma pure a scontrarsi a muso duro per scrivere un nuovo capitolo dell’ormai inevitabile console war. Eppure, per quanto appetibili, non tutti quelli che avrebbero voluto portarsi a casa una piattaforma next-gen sono riusciti nell’intento, complice la scarsità di scorte dovuta all’emergenza sanitaria da Coronavirus. In particolare, è PS5 ad essere davvero introvabile un po’ ovunque, con bagarini subito pizzicati a rivenderla a prezzi folli in rete – soprattutto su eBay. Una situazione che ha pure portato alla nascita di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La nuova generazione del gaming “da salotto” fa rima con PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Sono queste le ultime console di casa Sony e Microsoft che sono chiamate non solo a sedurre cuori e portafogli degli appassionati a colpi di titoli in esclusiva, potenza bruta e servizi sempre più vantaggiosi – pensiamo ad esempio al Game Pass -, ma pure a scontrarsi a muso duro per scrivere uncapitolo dell’ormai inevitabile console war. Eppure, per quanto appetibili, non tutti quelli che avrebbero voluto portarsi a casa una piattaforma next-gen sono riusciti nell’intento, complice la scarsità di scorte dovuta all’emergenza sanitaria da Coronavirus. In particolare, è PS5 ad essere davvero introvabile un po’ ovunque, con bagarini subito pizzicati a rivenderla a prezzi folli in rete – soprattutto su eBay. Una situazione che ha pure portato alla nascita di ...

Multiplayerit : Nvidia Shield ora supporta il DualSense di PS5 e il nuovo controller Xbox - Nextplayer_it : PS5: oltre a God of War, Santa Monica è al lavoro su un nuovo gioco - PlayStationBit : Il gioco fantasy di @Naughty_Dog esiste davvero? Si aggiunge un nuovo tassello al mistero #PS4 #PS5 #PlayStation… - Asgard_Hydra : PS5: nuovo gioco da Santa Monica, non solo God of War in lavorazione - IGNitalia : Non solo #GodofWarRagnarok: Sony Santa Monica sta lavorando a un nuovo progetto non ancora svelato e cerca nuove fi… -