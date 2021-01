Juve-Napoli di Supercoppa con la nebbia: finale a rischio? Ultime (Di mercoledì 20 gennaio 2021) sulle condizioni meteo di Reggio Emilia in vista del match serale Juve-Napoli di Supercoppa a rischio nebbia. Stando a quanto riferito stamani da svariati organi di informazione, tra cui Repubblica, questa sera a Reggio Emilia tra le 20 e le 24 potrebbe calare un fitto banco di umidità che potrebbe rendere insufficiente la visuale ai protagonisti in campo. Già nella serata di ieri l’effetto era alquanto preoccupante. Si gioca nella nebbia di Reggio perché il Covid ha proibito il solito espatrio prenatalizio in Arabia Saudita e perché Bonaccini, la primavera scorsa, fu il primo governatore ad autorizzare il ritorno agli allenamenti di squadra e quindi la Lega supponeva, quando si è trattato di scegliere la sede di questa Supercoppa, che sarebbe stato di manica larga ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) sulle condizioni meteo di Reggio Emilia in vista del match seraledi. Stando a quanto riferito stamani da svariati organi di informazione, tra cui Repubblica, questa sera a Reggio Emilia tra le 20 e le 24 potrebbe calare un fitto banco di umidità che potrebbe rendere insufficiente la visuale ai protagonisti in campo. Già nella serata di ieri l’effetto era alquanto preoccupante. Si gioca nelladi Reggio perché il Covid ha proibito il solito espatrio prenatalizio in Arabia Saudita e perché Bonaccini, la primavera scorsa, fu il primo governatore ad autorizzare il ritorno agli allenamenti di squadra e quindi la Lega supponeva, quando si è trattato di scegliere la sede di questa, che sarebbe stato di manica larga ...

