Fortnite: skin di Lara Croft di Tomb Raider in arrivo? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un dataminer ha scoperto una skin che sembrerebbe riconducibile a Lara Croft di Tomb Raider nascosta nei meandri del codice di Fortnite Dopo l'incredibile arrivo di Master Chief, Kratos e il Predator tra le fila del titolo battle royale più popolare di sempre, anche Lara Croft di Tomb Raider potrebbe fare il suo debutto su Fortnite. Questo è quanto affermato dal miner Mang0e, che ha utilizzato Twitter per mostrare che una skin per un personaggio femminile (nome in codice Typhoon) è stata inserita nel codice del gioco free-to-play di Epic. Sarà anche un cosmetico "reattivo", il che significa che le sue fattezze cambieranno quando i giocatori faranno qualcosa nel ...

