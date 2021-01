Covid Vaccini | boom di positivi e allergie | scoppia la polemica

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Si accende il dibattito sulla reale efficacia del vaccino Pfizer in tutto il mondo, dopo ildiregistrato in Israele. Nel Paese, infatti, il 30% dei cittadini è stato vaccinato con la prima dose ma la protezione garantita “si sta dimostrando inferiore a quanto sperato e dichiarato dal gruppo farmaceutico”, come ha dichiarato il coordinatore nazionale anti coronavirus Nachman Ash. Nel mirino anche il siero Moderna, dopo che la California ha ritirato un lotto in seguito alle numerose reazioni allergiche. Israele, 12miladopo il vaccino Pfizer: il caso A fare un resoconto dei numeri del contagio in Israele è la testata locale “Haaretz”: sono oltre 12.400 i residenti israeliani che sono risultatidopo essere stati vaccinati. Tra di loro, “69 persone che avevano già ...