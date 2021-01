Si allunga la lista degli esclusi dal Festival di Sanremo, da Michele Bravi a Vladimir Luxuria (Di martedì 19 gennaio 2021) In attesa di scoprire se il Festival di Sanremo 2021 sarà costretto all’ennesimo slittamento per colpa delle restrizioni del governo, l’attenzione si è focalizzata sui cantanti esclusi dalla nuova edizione. Amadeus ha già annunciato i big che saliranno sul prestigioso palco dell’Ariston, ma tra questi potevano esserci anche altri nomi abbastanza inediti quanto illustri. La lista dei “no”, infatti, è più fitta che mai e spiccano cantanti come Michele Bravi, Giacomo Celentano e i Jalisse. Festival di Sanremo 2021: Michele Bravi rifiutato ancora Il sogno di ogni cantante è quello di partecipare al Festival di Sanremo, motivo per cui c’è sempre una grande affluenza ai casting. Di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 gennaio 2021) In attesa di scoprire se ildi2021 sarà costretto all’ennesimo slittamento per colpa delle restrizioni del governo, l’attenzione si è focalizzata sui cantantidalla nuova edizione. Amadeus ha già annunciato i big che saliranno sul prestigioso palco dell’Ariston, ma tra questi potevano esserci anche altri nomi abbastanza inediti quanto illustri. Ladei “no”, infatti, è più fitta che mai e spiccano cantanti come, Giacomo Celentano e i Jalisse.di2021:rifiutato ancora Il sogno di ogni cantante è quello di partecipare aldi, motivo per cui c’è sempre una grande affluenza ai casting. Di ...

Ultime Notizie dalla rete : allunga lista L’ultima sfida di Trump: si allunga la lista dei dazi a Francia e Germania Il Sole 24 ORE Ciclismo, si allunga la lista delle corse cancellate: saltano anche Tour of Oman e Saudi Tour

L'emergenza sanitaria in atto continua a mietere cancellazioni su cancellazioni anche nel mondo del ciclismo. Le ultime corse saltate nel calendario 2021 riguardano entrambe il Medio Oriente e l'organ ...

Brescia, anche il Basaksehir mette nel mirino Zmrhal per il centrocampo

Si allunga la lista dei club turchi interessati a Jaromir Zmrhal , centrocampista classe ’93 in forza al Brescia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il calciatore sarebbe infatti finito no ...

