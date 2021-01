Vaccini, da oggi al via le seconde dosi. Arcuri: “Da Pfizer 165mila dosi in meno. Distribuzione arbitraria, solo 6 Regioni senza tagli” (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono 1.118.594 le persone che in Italia hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e partono oggi le somministrazioni delle seconde dosi. Ma la fase dei richiami comincia con l‘incertezza provocata da Pfizer, che venerdì 15 gennaio ha annunciato una temporanea riduzione delle fiale destinate al nostro Paese. Un taglio del 29%: “Nella prossima settimana a fronte delle 562.770 dosi previste, verranno consegnate 397.800 dosi“, spiega in una nota l’ufficio stampa del commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri. Inoltre, denuncia lo stesso commissario, “l’arbitraria Distribuzione decisa dall’azienda, non condivisa né comunicata agli uffici del Commissario, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono 1.118.594 le persone che in Italia hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e partonole somministrazioni delle. Ma la fase dei richiami comincia con l‘incertezza provocata da, che venerdì 15 gennaio ha annunciato una temporanea riduzione delle fiale destinate al nostro Paese. Uno del 29%: “Nella prossima settimana a fronte delle 562.770previste, verranno consegnate 397.800“, spiega in una nota l’ufficio stampa del commissario all’emergenza Covid, Domenico. Inoltre, denuncia lo stesso commissario, “l’decisa dall’azienda, non condivisa né comunicata agli uffici del Commissario, ...

I cittadini della Confederazione sono tenuti a contattare personalmente, cantone per cantone, i centri adibiti alla somministrazione vaccinale sul territorio, per conoscere quando la propria dose sarà ...

“Sarebbe estremamente grave – evidenzia in un comunicato la Cisl Medici Lazio in un comunicato – se gli operatori sanitari che si sono sottoposti alla prima iniezione del vaccino anti COVID dovessero ...

