Cardi B | il primo vero debutto cinematografico | sulle orme di «Msr Doubtfire»

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo parti minori, un ruolo da protagonista. Cardi B, regina degli eccessi che l'America, nel 2019, ha premiato con un Grammy al miglior album rap, si è assicurata la sua prima parte da protagonista in un film Paramount. L'artista sarà parte di Assisted Living, una commedia inedita che promette di celebrare, replicandola, la comicità di Tootsie e Mrs. Doubtfire.

Ecodelcinema

"Assisted Living" viene descritta come una commedia sulla scia dei classici film divertenti come "Tootsie", "Sister Act" e "Mrs. Doubtfire". La storia segue Amber (Cardi B), una piccola truffatrice ch ...