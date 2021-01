Enrico Ruggeri sul Covid punta il dito contro il Governo: “Assurdo fermare tutto per un positivo ogni 400 persone” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Fa discutere una recente intervista di Enrico Ruggeri sul Covid rilasciata a Quotidiano.net. Il cantante ha parlato di Coronavirus e di vaccini, lamentando una disastrosa gestione dell’emergenza da parte del Governo, incapace ci far fronte concretamente alla pandemia. Enrico Ruggeri sul Covid parla di “risposte caotiche” da parte di chi governa, che si è limitato a seminare il panico senza preoccuparsi di misure concrete, effettivamente utili per contrastare il diffondersi del Coronavirus. Il cantante denuncia anche la situazione dei giovani, “abbandonati davanti a uno schermo” con la didattica a distanza che sembra fruttare molto poco. Ciò che critica Ruggeri è la gestione dell’emergenza da parte degli organi governativi ma non è di certo un ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Fa discutere una recente intervista disulrilasciata a Quotidiano.net. Il cantante ha parlato di Coronavirus e di vaccini, lamentando una disastrosa gestione dell’emergenza da parte del, incapace ci far fronte concretamente alla pandemia.sulparla di “risposte caotiche” da parte di chi governa, che si è limitato a seminare il panico senza preoccuparsi di misure concrete, effettivamente utili per contrastare il diffondersi del Coronavirus. Il cantante denuncia anche la situazione dei giovani, “abbandonati davanti a uno schermo” con la didattica a distanza che sembra fruttare molto poco. Ciò che criticaè la gestione dell’emergenza da parte degli organi governativi ma non è di certo un ...

