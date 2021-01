Via Nizza, tensione per tentativo di saturazione casa con gas (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Momenti di tensione, in tarda mattinata, nella centralissima via Nizza. Da quanto si è appreso una persona in un appartamento di un condominio, con ingresso di fronte al muro perimetrale dello stadio Donato Vestuti, avrebbe tentato di saturare l’ambiente con il gas. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia e i sanitari. La prima conseguenza è stato il traffico in tilt (in foto di nota l’auto della Polizia in contromano davanti all’ingresso del condominio) con file di auto fino al sottopasso di via Dalmazia. La questione si è risolta dopo circa un’ora. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Momenti di, in tarda mattinata, nella centralissima via. Da quanto si è appreso una persona in un appartamento di un condominio, con ingresso di fronte al muro perimetrale dello stadio Donato Vestuti, avrebbe tentato di saturare l’ambiente con il gas. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia e i sanitari. La prima conseguenza è stato il traffico in tilt (in foto di nota l’auto della Polizia in contromano davanti all’ingresso del condominio) con file di auto fino al sottopasso di via Dalmazia. La questione si è risolta dopo circa un’ora. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

