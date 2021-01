USA, deficit commerciale novembre aumenta a 68,1 miliardi (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si amplia il deficit commerciale americano. Nel mese di novembre, la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 68,1 miliardi di dollari, in aumento rispetto al passivo di 63,1 miliardi di ottobre. Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta peggiore delle stime degli analisti, che erano per un disavanzo di 65,2 miliardi di dollari. Le esportazioni sono salite a 46,7 miliardi e le importazioni sono calate a 50,1 miliardi di dollari. Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si amplia ilamericano. Nel mese di, la bilanciaha mostrato un disavanzo di 68,1di dollari, in aumento rispetto al passivo di 63,1di ottobre. Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta peggiore delle stime degli analisti, che erano per un disavanzo di 65,2di dollari. Le esportazioni sono salite a 46,7e le importazioni sono calate a 50,1di dollari.

USA: a dicembre deficit bilancia commerciale aumenta. Peggior dato dal 2006

