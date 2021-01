Tra Conte e Renzi è guerra di nervi, sullo sfondo il voto anticipato (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – “Renzi si fa intervistare da tutti i media solo per dire e ridire che il voto anticipato è impossibile, ma anche lui sa che non è così”, spiega l’esponente del Pd che, ben piazzato, è informato di quanto sta accadendo dentro la maggioranza di Governo. “Non ci sarà nessun vertice, si sta trattando, il premier convocherà il Consiglio dei ministri solo quando si sarà trovata una soluzione. Magari prima del Cdm ci sarà un faccia a faccia con i capi delegazione dei partiti”. Al momento è ancora stallo ma la situazione rischia di prendere una brutta piega. Anche il nervosismo, dentro il M5S, sta crescendo. Ad esempio, ai ‘grillini’, non solo ad Italia Viva di Renzi che oggi ha protestato pubblicamente, non è andato giù il faccia a faccia di ieri tra il ministro Gualtieri, che parlava a nome del Governo, e il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando. “Il premier Conte – fanno sapere da dentro il M5S- dovrebbe fare attenzione anche alla forma, scavalcando così il Movimento si rischia di complicare e non risolvere”. Leggi su dire (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – “Renzi si fa intervistare da tutti i media solo per dire e ridire che il voto anticipato è impossibile, ma anche lui sa che non è così”, spiega l’esponente del Pd che, ben piazzato, è informato di quanto sta accadendo dentro la maggioranza di Governo. “Non ci sarà nessun vertice, si sta trattando, il premier convocherà il Consiglio dei ministri solo quando si sarà trovata una soluzione. Magari prima del Cdm ci sarà un faccia a faccia con i capi delegazione dei partiti”. Al momento è ancora stallo ma la situazione rischia di prendere una brutta piega. Anche il nervosismo, dentro il M5S, sta crescendo. Ad esempio, ai ‘grillini’, non solo ad Italia Viva di Renzi che oggi ha protestato pubblicamente, non è andato giù il faccia a faccia di ieri tra il ministro Gualtieri, che parlava a nome del Governo, e il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando. “Il premier Conte – fanno sapere da dentro il M5S- dovrebbe fare attenzione anche alla forma, scavalcando così il Movimento si rischia di complicare e non risolvere”.

