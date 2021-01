Vaccino, arriva un’altra buona notizia: ok dell’Ema a Moderna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMentre in Italia prosegue la campagna di vaccinazioni per vincere la “battaglia” contro il covid-19, nel giorno dell’Epifania arriva un’altra buona notizia. L’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha fornito il proprio via libera al Vaccino anti-Covid di Moderna. Si tratta del secondo Vaccino che ottiene l’autorizzazione da parte dell’Agenzia. Lo scorso 21 dicembre era stato infatti approvato quello prodotto da Pfizer-Biontech. “Il Vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Unione Europea“, hanno commentato dalla Commissione della stessa Unione Europa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMentre in Italia prosegue la campagna di vaccinazioni per vincere la “battaglia” contro il covid-19, nel giorno dell’Epifania. L’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha fornito il proprio via libera alanti-Covid di. Si tratta del secondoche ottiene l’autorizzazione da parte dell’Agenzia. Lo scorso 21 dicembre era stato infatti approvato quello prodotto da Pfizer-Biontech. “Ilè sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Unione Europea“, hanno commentato dalla Commissione della stessa Unione Europa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

HuffPostItalia : Arriva il secondo vaccino in Europa: l'Ema autorizza il farmaco Moderna - petergomezblog : Vaccino Covid, in Italia, 80mila dosi in un giorno. Il totale arriva a 259mila. Italia seconda in Ue dopo la Germa… - Lukyluke311 : RT @giuseppe_masala: Dopo il vaccino Pfizer arriva quello Moderna. Nel frattempo AstraZeneca collabora con i russi che hanno Sputnik 5. Pur… - CrossingOver98 : @ARoberthost -Una donna dice che chi è vaccinato deve stare in quarantena perché il vaccino fa venire il Covid, io… - FaustaSlanzi : RT @HuffPostItalia: Arriva il secondo vaccino in Europa: l'Ema autorizza il farmaco Moderna -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino arriva Vaccino Covid in Italia, record di 80mila dosi in un giorno. Il totale arriva a 259mila Il Fatto Quotidiano Sì al vaccino Moderna: in Italia subito 1,3 milioni di dosi

Via libera dell’Agenzia Europea del Farmaco, domani vertice all’Aifa L’Agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino anti-covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema. L’Agenzia ha raccomandato l ...

Vaccini: in Lombardia 46mila siringhe inadatte

Non solo al Policlinico San Matteo di Pavia: con la prima fornitura di vaccini dello scorso 30 dicembre in Lombardia sarebbero arrivate 46mila siringhe inadatte. Si tratta di siringhe da 5 ml troppo g ...

Via libera dell’Agenzia Europea del Farmaco, domani vertice all’Aifa L’Agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino anti-covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema. L’Agenzia ha raccomandato l ...Non solo al Policlinico San Matteo di Pavia: con la prima fornitura di vaccini dello scorso 30 dicembre in Lombardia sarebbero arrivate 46mila siringhe inadatte. Si tratta di siringhe da 5 ml troppo g ...