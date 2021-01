Marche verso la zona arancione | da lunedì se l' indice Rt non si abbassa La Regione | ' Siamo tra lo 0 | 99 e l' 1 | 1' Oggi ancora in rosso

mauro40981997 : @caterina_betti @GiuseppePalma78 allora ragazzi,oggi tutti nelle marche,ma verso le 19 tornate che si passa in emil… - vivereosimo : Le Marche verso la chiusura delle scuole il 7 gennaio: Carloni, 'Dobbiamo tutelare i cittadini'… - Nadnad3010 : Marche verso scuole chiuse il 7 gennaio - Orizzonte Scuola Notizie - Annalis80790333 : RT @riktroiani: l governatore Zaia: 'Non ci sembra prudente lasciare aperte le scuole superiori quindi proroghiamo la didattica a distanza'… - vivereosimo : Le Marche verso la chiusura delle scuole il 7 gennaio: Carloni, 'Dobbiamo tutelare i cittadini'… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche verso

Menichelli (Confartigianato): in regione ci sono situazioni molto diverse. Ramadori (Cna): non è possibile cambiare tre colori in tre giorni ...Anche nella stagione più fredda andare in bicicletta, che sia una bici da strada o una mountain bike, o anche per chi preferisce il downhill o il Gravel, rappresenta un ottimo modo per tenersi in form ...