FCA - Investimenti a Tychy per produrre anche Alfa Romeo e Jeep "Non produrremo mai l'Alfa Romeo fuori dall'Italia. Potrà essere il prossimo ceo a farlo, ma non io": lo aveva detto l'ex amministratore delegato della Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, in un'intervista concessa nel 2013 al Financial Times, nella quale esprimeva un concetto più volte ribadito nel tempo, anche fino a pochi mesi prima della sua morte, avvenuta nel luglio del 2018. Ora la situazione è del tutto cambiata, non solo per la scomparsa del manager italo-canadese, ma anche per gli effetti della pandemia del coronavirus, che impone ai costruttori risparmi sui costi. Il gruppo ha annunciato ulteriori Investimenti nello stabilimento di Tychy, in Polonia, per produrre nuovi veicoli Fiat, Jeep e, appunto, Alfa

