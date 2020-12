Covid, Conte: “Vaccino? Per dare il buon esempio lo farei subito, ma è giusto rispettare le priorità approvate dalle Camere” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Io stesso per dare il buon esempio lo farei subito, ma è giusto rispettare le priorità approvate dalle Camere”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla conferenza di fine anno, rispondendo a una domanda dei cronisti a proposito di una sua possibile vaccinazione anti-Covid L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Io stesso perillo, ma èle”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppealla conferenza di fine anno, rispondendo a una domanda dei cronisti a proposito di una sua possibile vaccinazione anti-L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

