In Croazia un terremoto 4 volte più ' energetico' di quello di Amatrice

AGI - Aggiornato alle ore 15,10. Una scossa di terremoto è stata avvertita poco prima delle 12,20 in Croazia. La magnitudo è stata 6.4 e la terra ha tremato anche in diverse regioni del nord ovest in Italia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, fino in Abruzzo. Trieste. L'epicentro è stata la città di Petrinja, 23 mila abitanti, ad un centinaio di chilometri da Zagabria, dove già ieri c'era stato un terremoto di magnitudo 5,2. Per ora il bilancio è di una vittima, una bambina di 13 anni. "Il sisma è stato quattro volte più energetico di Amatrice", ha spiegato a Rainews 24 il presidente dell'Ingv Carlo Doglioni. "C'erano state scosse anche ieri in Croazia - ha ricordato - quindi presumibilmente molte persone non erano a casa, ma questo tipo di scosse puo' causare danni ...

