Covid nelle case di riposo: 'Ora il pericolo maggiore è il contagio degli operatori' (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Se nella prima fase dell'emergenza il pericolo maggiore era rappresentato dal rischio di contagio degli ospiti in caso di ricovero ospedaliero o di accesso al pronto soccorso, ora le cose sono ... Leggi su ravennatoday (Di lunedì 28 dicembre 2020) "Se nella prima fase dell'emergenza ilera rappresentato dal rischio diospiti in caso di ricovero ospedaliero o di accesso al pronto soccorso, ora le cose sono ...

_MiBACT : #VaccineDay / Le primule di #museitaliani, archivi e biblioteche #MiBACT a sostegno della campagna di vaccinazione… - F_DUva : Con l'operazione #Eos le #ForzeArmate svolgono un ruolo di primo piano nella distribuzione del vaccino anti-#Covid… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Spagna: “Arrivo delle dosi rinviato a martedì”. La Pfizer comunica ritardi nelle consegne in 8… - GeaPilato : RT @emergenzavvf: L’importanza di proseguire in tempo di #covid_19 i corsi per le assunzioni dei nuovi #vigilidelfuoco. Al via #oggi l’imma… - Antigiornalista : RT @LaNotiziaTweet: Il Covid rallenta la sua corsa. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 8.885 mentre i decessi sono stati 445 h… -