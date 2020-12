Nuoto, Pellegrini: “Sto faticando a recuperare dal Covid-19, nessuna distrazione in vista di Tokyo” (Di domenica 27 dicembre 2020) La nuotatrice Federica Pellegrini, in un’intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport“, si è lasciata andare ad un bilancio del 2020, caratterizzato inevitabilmente dal Covid-19: “Senza il virus forse sarebbe stato il mio ultimo anno ad alti livelli e invece tutto è cambiato. Mentalmente è difficile fermarsi e ripartire ogni volta. Il Covid-19 mi ha lasciato molta stanchezza e sto faticando a recuperare completamente. I medici mi avevano raccomandato di non spingere subito in vasca e io invece ho disubbidito andando a Budapest per gareggiare“. Pellegrini ha poi parlato dei Giochi Olimpici di Tokyo: “Lavorerò duramente senza guardare al passato ma solo al futuro. Ad eccezione della finale di Italia’s Got Talent non ci sarà alcuna ... Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) La nuotatrice Federica, in un’interconcessa a “La Gazzetta dello Sport“, si è lasciata andare ad un bilancio del 2020, caratterizzato inevitabilmente dal-19: “Senza il virus forse sarebbe stato il mio ultimo anno ad alti livelli e invece tutto è cambiato. Mentalmente è difficile fermarsi e ripartire ogni volta. Il-19 mi ha lasciato molta stanchezza e stocompletamente. I medici mi avevano raccomandato di non spingere subito in vasca e io invece ho disubbidito andando a Budapest per gareggiare“.ha poi parlato dei Giochi Olimpici di: “Lavorerò duramente senza guardare al passato ma solo al futuro. Ad eccezione della finale di Italia’s Got Talent non ci sarà alcuna ...

