Concerto di Natale | grande successo per l’Orchestra Filarmonica Salernitana

(Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUntrionfale per ildideldiretta da Daniel Oren. Oltre centomila visualizzazioni totalizzate dallo spettacolo del Teatro Municipale Giuseppe Verdi alle quali vanno aggiunti i circa 400mila radiotelespettatori di Li.Ra. Tv, Canale 21, TeleColore, TDS, Italia2 e Radio MPA. Ildella rassegna “Feste al Massimo”, organizzata dal Comune di Salerno-Teatro Municipale Giuseppe Verdi con il sostegno della Regione Campania ed il supporto della Società Scabec, dimostra il desiderio di condividere bellezza ed arte di altà qualità. La vasta platea virtuale sta vivendo momenti di aggregazione e svago particolarmente preziosi in questi giorni nei quali sono ancora più acute le ...

"Natale nei musei on line" e "Natale in gioco". Con la prima si potranno seguire sui social(Fb,Twitter,Instagram) del Sistema Musei performance e concerti di Roma Tre Orchestra, Accademia Nazionale di ...Notevole successo per il Concerto di Natale dell’Orchestra Filarmonica Salernitana diretta da Daniel Oren. Oltre centomila visualizzazioni totalizzate dallo spettacolo del Teatro Municipale Giuseppe ...