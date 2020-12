Ezio Greggio svela la sua “dieta” di Natale | “Mangio solo questo”

constantinesimo : Buonanotte Ezio Greggio - constantinesimo : @outofbalanc3 @camillasaltata Ezio Greggio è una divinità (Gerry Scotti pezzo di m*rda) - constantinesimo : @outofbalanc3 Ti interessa un cartonato di Ezio Greggio a grandezza naturale? - f4t_ale : @GuidoCrosetto Conte,DIi Maio e soci meritano una parodia in stile Mel Brooks e Ezio Greggio!!! - twiSara : RT @Stegosauro: Bei tempi quando lo studio di #chilhavisto ospitava un pubblico dolcissimo. Ricordo quella puntata col signore che era un m… -

Ultime Notizie dalla rete : Ezio Greggio

kronic

Ezio Greggio ha svelato a tutti i suoi amatissimi fan e follower qual è la sua "dieta" per Natale: la "linea" al primo posto...forse.Verissimo, sabato puntata speciale. Tra gli ospiti: Maria de Filippi, Al Bano, Alessia Marcuzzi e Elisabetta Canalis. Per la prima volta nella sua storia Verissimo non si ferma per le ...