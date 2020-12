Andrea Zenga in crisi: “Non ho niente da svelare, mia vita normalissima”, lo sfogo – VIDEO (Di venerdì 25 dicembre 2020) Andrea Zenga, il figlio dell’ex calciatore Walter, continua a sentirsi fuori luogo nella Casa del Grande Fratello Vip. Il suo maggiore problema è la sensazione di non sentirsi così interessante agli occhi del pubblico e di non avere nulla di particolare da raccontare di sé essendo “normale”. Andrea Zenga, crollo emotivo: lo sfogo L’etichetta del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 25 dicembre 2020), il figlio dell’ex calciatore Walter, continua a sentirsi fuori luogo nella Casa del Grande Fratello Vip. Il suo maggiore problema è la sensazione di non sentirsi così interessante agli occhi del pubblico e di non avere nulla di particolare da raccontare di sé essendo “normale”., crollo emotivo: loL’etichetta del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Prontissimo a varcare la Porta Rossa! Andrea Zenga sarà un nuovo concorrente di #GFVIP! - lastelladizenga : #GFVIP Ragazzi l'account ufficiale del nostro Zenga é questo qui: @andrea_zenga seguite la sua pagina in tanti!… - blogtivvu : Andrea Zenga in crisi: “Non ho niente da svelare, mia vita normalissima” #gfvip - saraparisi693 : Aereo per Andrea Zenga donate e condividete ? #gfvip - tuitter02 : Andrea Zenga che versa il vino a tutte le donne>>>>>>>>>>>>>>>> comodino zelletta #GFvip -