"Più bassa il tempo...". Nicola Porro in campo per Bertolaso: messaggio (pesantissimo) a Meloni e Salvini (Di giovedì 24 dicembre 2020) In campo per Guido Bertolaso candidato sindaco a Roma scende Nicola Porro. Lo fa in un commento su Il Giornale in cui premette: "Quest' ultima verifica di governo potrebbe fornire qualche utile insegnamento all'opposizione di centrodestra. Più che guardare i balletti romani, si dovrebbe occupare per davvero di Roma. Nel senso delle prossime elezioni amministrative". Dunque, Porro sottolinea: "Virginia Raggi, assolta da un'accusa ridicola, è forse il peggior sindaco che Roma abbia visto in decenni. Per di più oggetto di fuoco amico. Il centrodestra avrebbe per le mani un asso: Guido Bertolaso. Piace a Forza Italia, ma non sembra gradito alla coppia Meloni&Salvini. Più passa il tempo e più uno come Bertolaso si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Inper Guidocandidato sindaco a Roma scende. Lo fa in un commento su Il Giornale in cui premette: "Quest' ultima verifica di governo potrebbe fornire qualche utile insegnamento all'opposizione di centrodestra. Più che guardare i balletti romani, si dovrebbe occupare per davvero di Roma. Nel senso delle prossime elezioni amministrative". Dunque,sottolinea: "Virginia Raggi, assolta da un'accusa ridicola, è forse il peggior sindaco che Roma abbia visto in decenni. Per di più oggetto di fuoco amico. Il centrodestra avrebbe per le mani un asso: Guido. Piace a Forza Italia, ma non sembra gradito alla coppia. Più passa ile più uno comesi ...

