Gattuso dopo il pari con il Torino | «Abbiamo le ruote sgonfie» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Rinoha parlato in conferenza stampail pareggio contro il: queste le parole del tecnico azzurro Rinoha parlato in conferenza stampail pareggio contro il, queste le parole del tecnico azzurro. «Siamo arrivati senza benzina. Con la Lazio ed oggigiocato sotto al nostro potenziale, i giorni di riposo ci serviranno. Ci mancano giocatori importanti, ma questa non è una scusante. Questo pareggio me lo tengo stretto,fatto di tutto per non perdere» Leggi su Calcionews24.com