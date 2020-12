Omicidio a Bergamo: donna di 61 anni uccide il cugino a martellate (Di martedì 22 dicembre 2020) Una donna di 61 anni ha ucciso il cugino con alcune martellate a seguito di una lite. L’Omicidio è avvenuto a Pedrengo in provincia di Bergamo. La donna è stata arrestata dai carabinieri. Omicidio Bergamo Il paese di Pedrengo, in provincia di Bergamo, è stato sconvolto ieri a causa di un delitto. Una donna di 61 anni, ingegnere molto nota nella cittadina, dopo l’ennesima violenta lite ha ucciso suo cugino, che ospitava da cinque anni in casa, con alcune martellate. La donna aveva cercato di soccorrere l’uomo chiamando il 118 e riferendo di un malore. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, per il 73enne non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Unadi 61ha ucciso ilcon alcunea seguito di una lite. L’è avvenuto a Pedrengo in provincia di. Laè stata arrestata dai carabinieri.Il paese di Pedrengo, in provincia di, è stato sconvolto ieri a causa di un delitto. Unadi 61, ingegnere molto nota nella cittadina, dopo l’ennesima violenta lite ha ucciso suo, che ospitava da cinquein casa, con alcune. Laaveva cercato di soccorrere l’uomo chiamando il 118 e riferendo di un malore. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, per il 73enne non ...

