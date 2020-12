Instagram si arricchisce di due nuove funzioni per combattere la disinformazione sul COVID-19

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La pandemia da-19 continua a correre veloce in Europa e in Italia e, mentre attendiamo i primi vaccini, una nuova e più aggressiva variante del virus sembra aver fatto la sua comparsa in Inghilterra. Per questo è necessario mantenere alta la guardia e non cadere vittime die per questa stessa ragione Facebook ha deciso di implementare anche suspecifiche pere fake news sull’argomento. Due in particolare sono le novità annunciate dal team di sviluppo ditramite il proprio account ufficiale su Twitter: introduzione di un pannello informativo per indirizzare gli utenti verso le notizie ufficiali e scientificamente fondate ed eliminazione di commenti fuorvianti su vaccino e pandemia. With more ...