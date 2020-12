Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2020 ore 10:30 (Di sabato 19 dicembre 2020) Viabilità DEL 19 DICEMBRE 2020 ORE 10:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL CONSUETO APPUNTAMENTO ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma – NAPOLI SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA I CASELLI DI ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA IN DIREZIONE LATINA TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA CODE ANCHE SU VIA DEI CASTELLI RomaNI NEI DUE SENSI TRA VIA DI PRATICA E VIA NARO, SIAMO NEL COMUNE DI POMEZIA SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA NELLE DUE DIREZIONI TRA PANTANO E FINOCCHIO RAMMENTIAMO CHE SULLA SS675 UMBRO LAZIALE È CHIUSA PER LAVORI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 59+500 E IL 60+600, IL DETTAGLIO DEI PERCORSI CONSIGLIATI SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRAL.SPA CI SPOSTIAMO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 dicembre 2020)DEL 19 DICEMBREORE 10:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL CONSUETO APPUNTAMENTO ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1– NAPOLI SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA I CASELLI DI ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA IN DIREZIONE LATINA TRA CASTELNO E POMEZIA CODE ANCHE SU VIA DEI CASTELLINI NEI DUE SENSI TRA VIA DI PRATICA E VIA NARO, SIAMO NEL COMUNE DI POMEZIA SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA NELLE DUE DIREZIONI TRA PANTANO E FINOCCHIO RAMMENTIAMO CHE SULLA SS675 UMBRO LAZIALE È CHIUSA PER LAVORI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 59+500 E IL 60+600, IL DETTAGLIO DEI PERCORSI CONSIGLIATI SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRAL.SPA CI SPOSTIAMO ...

