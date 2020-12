Decreto Natale, la Gazzetta Ufficiale sbaglia data. Su Twitter scoppia l'ironia: 'Tutti a sciabolare, se ne riparla nel 2021' (Di sabato 19 dicembre 2020) Le nuove regole per il Natal e hanno generato molta confusione, ma la comunicazione ha avuto qualche piccola falla. Da ieri sera quando Conte sbagliandosi ha parlato di zona rossa a partire dal 21 ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) Le nuove regole per il Natal e hanno generato molta confusione, ma la comunicazione ha avuto qualche piccola falla. Da ieri sera quando Contendosi ha parlato di zona rossa a partire dal 21 ...

