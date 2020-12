Zingaretti: senza decisione Governo, Regione Lazio farà ordinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – “Credo che sia corretto prendere dei provvedimenti per mettere in sicurezza il Natale. Sono convinto e mi auguro che oggi ci sia un provvedimento del Governo, ma se non ci fosse, domani o nella prossime ore il Lazio sicuramente varera’ una ordinanza regionale che riguardera’ tutto il periodo delle feste natalizie”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, parlando a margine di un evento all’ospedale San Camillo. “E’ evidente che da noi la zona gialla ha funzionato ma durante il periodo delle feste, in cui aumenta la frequentazione tra le persone, questa non basta piu’. Non bisogna girare intorno al problema, rischiamo un gennaio e un febbraio che possono diventare drammatici e quindi bisogna intervenire”, ha spiegato Zingaretti. “Ripeto, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – “Credo che sia corretto prendere dei provvedimenti per mettere in sicurezza il Natale. Sono convinto e mi auguro che oggi ci sia un provvedimento del, ma se non ci fosse, domani o nella prossime ore ilsicuramente varera’ unaregionale che riguardera’ tutto il periodo delle feste natalizie”. Lo ha detto il presidente della, Nicola, parlando a margine di un evento all’ospedale San Camillo. “E’ evidente che da noi la zona gialla ha funzionato ma durante il periodo delle feste, in cui aumenta la frequentazione tra le persone, questa non basta piu’. Non bisogna girare intorno al problema, rischiamo un gennaio e un febbraio che possono diventare drammatici e quindi bisogna intervenire”, ha spiegato. “Ripeto, ...

