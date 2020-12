Oppini, dal Grande Fratello Vip al salotto di Tiki Taka (Di lunedì 14 dicembre 2020) È riuscito a farsi conoscere per quello che è. Francesco Oppini è il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini e ha partecipato all'ultima edizione del GF Vip. Tra le sue comparsate nelle tv locali, il giovane non ha mai nascosto la sua passione per la Juventus. E per la sua passione per il calcio, Piero Chiambretti avrebbe deciso di chiamarlo nel suo parterre fisso di ospiti per Tiki Taka, programma di Italia1 del lunedì sera. Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 14 dicembre 2020) È riuscito a farsi conoscere per quello che è. Francescoè il figlio di Alba Parietti e Francoe ha partecipato all'ultima edizione del GF Vip. Tra le sue comparsate nelle tv locali, il giovane non ha mai nascosto la sua passione per la Juventus. E per la sua passione per il calcio, Piero Chiambretti avrebbe deciso di chiamarlo nel suo parterre fisso di ospiti per, programma di Italia1 del lunedì sera. Golssip.

hugmezorpini : Non è più un bel gioco, sono veramente basita dal comportamento di chiunque in questi giorni. Oppini hai fatto proprio bene #gfvip - cristinalista98 : @Enfjansa Ma no, partendo dal presupposto che non mi piacciono oppini, mtr e neanche nardi, penso che il problema s… - pandators : ogni volta che qualcuno si avvicina a Tommy sembra debba sempre passare dal controllo delle sciure ANCHE MENO io ca… - MiryanaBim : RT @invoItino: le zorpine pensavano che tommaso volesse fuori urtis dal lettone perché prendeva il posto di oppini e invece ora esce fuori… - invoItino : le zorpine pensavano che tommaso volesse fuori urtis dal lettone perché prendeva il posto di oppini e invece ora es… -