Milan-Parma finisce in parità a San Siro 2-2 (Di domenica 13 dicembre 2020) Termina la partita Milan-Parma in parità 2-2. Quando tutto sembrava concluso, al 90'+1' arriva la doppietta di Theo Hernandez che riporta il Milan in quota e strappa 1 punto da aggiungere ai 26 già ... Leggi su globalist (Di domenica 13 dicembre 2020) Termina la partitain2-2. Quando tutto sembrava concluso, al 90'+1' arriva la doppietta di Theo Hernandez che riporta ilin quota e strappa 1 punto da aggiungere ai 26 già ...

acmilan : Uprights, crossbars and goals ? Check out the stats from our scintillating game ?? - Eurosport_IT : IL MILAN NON AFFONDA ???? Theo Hernandez agguanta il Parma e salva la striscia di imbattibilità in campionato che d… - AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - _DanyOrchidea : RT @acmilan: Uprights, crossbars and goals ? Check out the stats from our scintillating game ?? - albo_interista : RT @FedericoFornas2: @BeppeMarottaMa1 Stessa cosa se l'Inter rimonta 2 col Parma è una tragedia ma se lo fa il Milan è da squadra di caratt… -