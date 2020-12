Coronavirus: Fontana, '20 mln i sussidi già erogati a micro imprese lombarde' (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Ammontano a poco meno di 20 milioni i sussidi già erogati alle micro imprese lombarde delle filiere produttive che maggiormente stanno soffrendo la crisi economica causata dalla pandemia del Covid, per le quali "i ristori governativi risultano evidentemente insufficienti". A due settimane dalla chiusura dell'Avviso 1 della misura 'Si Lombardia', "oltre il 70% di queste micro imprese hanno ricevuto il sussidio regionale dopo aver presentato correttamente la relativa domanda gestita esclusivamente in formato digitale attraverso la piattaforma www.bandi.regione.lombardia.it", è quanto si legge in una nota della Regione. Più precisamente, su 19.194 domande presentate per un corrispondente ammontare di 28.407.500 la tesoreria ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Ammontano a poco meno di 20 milioni igiàalledelle filiere produttive che maggiormente stanno soffrendo la crisi economica causata dalla pandemia del Covid, per le quali "i ristori governativi risultano evidentemente insufficienti". A due settimane dalla chiusura dell'Avviso 1 della misura 'Si Lombardia', "oltre il 70% di questehanno ricevuto ilo regionale dopo aver presentato correttamente la relativa domanda gestita esclusivamente in formato digitale attraverso la piattaforma www.bandi.regione.lombardia.it", è quanto si legge in una nota della Regione. Più precisamente, su 19.194 domande presentate per un corrispondente ammontare di 28.407.500 la tesoreria ...

Coronavirus: Fontana, '20 mln i sussidi già erogati a micro imprese lombarde' Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Ammontano a poco meno di 20 milioni i sussidi già erogati alle micro imprese lombarde delle filiere produttive ... Covid, i dati di domenica 13 dicembre in Lombardia Coronavirus, i dati di oggi domenica 13 dicembre in Lombardia. Continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (-3) e nei reparti ...