Uccise la moglie a martellate, assolto perché fu 'delirio di gelosia' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per il pubblico ministero era da condannare all'ergastolo perché aveva 'agito per vendetta' . Per la difesa, invece, l'imputato era da assolvere per incapacità di intendere e volere. In mezzo a questi ... Leggi su leggo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per il pubblico ministero era da condannare all'ergastoloaveva 'agito per vendetta' . Per la difesa, invece, l'imputato era da assolvere per incapacità di intendere e volere. In mezzo a questi ...

