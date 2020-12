Tav | pietre contro le forze dell' ordine in Val di Susa

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Torna la tensione in Val di, dove un gruppo appartenente all’ala più oltranzista del movimento No Tav ha attaccato lea Venaus. Alla fine’assemblea che si è svolta al presidio, per decidere i nuovi appuntamenti dopo che questa notte sono iniziati i lavori per ampliare la recinzione del cantierea Torino-Lione a Chiomonte, circa 150 attivisti hanno raggiunto in auto il “Bivio Passeggieri”. Qui si sono divisi. Un gruppo di incappucciati ha lanciatoe bastonila polizia schierata nella zona, che ha risposto con una carica di alleggerimento e lancio lacrimogeni.