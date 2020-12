Recovery: Gelmini, 'Conte isolato, risorse a rischio' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Sul Recovery Plan il governo è bloccato da una prova di forza frutto dei suoi errori e delle contraddizioni della maggioranza. Nel metodo e nel merito è tutto sbagliato, tutto da rifare. E questo fa sì che l'Italia, il più grande beneficiario delle risorse europee, si presenti ad un decisivo vertice Ue senza uno straccio di progetto e senza una strategia di gestione del piano. Conte ha pensato di ‘commissariare' con le task force il Parlamento e il suo stesso governo, e ha presentato un progetto che, nel merito e nella distribuzione delle risorse, è del tutto incongruente". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Basti pensare alla scelta di destinare appena 3 miliardi di euro al comparto del turismo, uno dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “SulPlan il governo è bloccato da una prova di forza frutto dei suoi errori e delle contraddizioni della maggioranza. Nel metodo e nel merito è tutto sbagliato, tutto da rifare. E questo fa sì che l'Italia, il più grande beneficiario delleeuropee, si presenti ad un decisivo vertice Ue senza uno straccio di progetto e senza una strategia di gestione del piano.ha pensato di ‘commissariare' con le task force il Parlamento e il suo stesso governo, e ha presentato un progetto che, nel merito e nella distribuzione delle, è del tutto incongruente". Lo afferma in una nota Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Basti pensare alla scelta di destinare appena 3 miliardi di euro al comparto del turismo, uno dei ...

