Alberto Matano | quelle parole sulla paternità | “C’è stato un momento”

Leggi su chenews

(Di domenica 6 dicembre 2020) Volto noto ed amatissimo di La Vita in Diretta, sono poche le informazionivita privata di: quella confessione particolare(fonte foto: Instagram, @)Giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo italiano molto noto ed apprezzato dal suo foltissimo e nutrito pubblico, c’è molta curiosità a proposito di, volto famoso di La Vita in Diretta, in particolare rispetto alla sua vita privata: quella confessionemolto particolare. Vero e proprio protagonista del pomeriggio televisivo con La Vita In Diretta, il programma dal grande seguito in onda su Rai 1, ...