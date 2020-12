LIVE F1, GP Sakhir in DIRETTA: George Russell subito primo! Che umiliazione per Bottas! Alle 18.30 la FP2 (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1: subito AL COMANDO George Russell! LA CRONACA DELLA FP1 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento Alle 18.30 italiane per la FP2, un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.03: Va in archivio la prima sessione del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato nel deserto c’era grande attesa per l’esordio in Mercedes del britannico George Russell, in sostituzione di Lewis Hamilton (positivo al Covid-19). Ebbene, Russell ha impressionato tutti, realizzando il miglior tempo odierno di 54?546 a precedere di 0?176 Verstappen e di 0?265 Albon sulle due Red Bull, molto veloci. Quarto Bottas a 0?322 ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP1:AL COMANDO! LA CRONACA DELLA FP1 E’ tutto per questa. Appuntamento18.30 italiane per la FP2, un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.03: Va in archivio la prima sessione del GP di, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato nel deserto c’era grande attesa per l’esordio in Mercedes del britannico, in sostituzione di Lewis Hamilton (positivo al Covid-19). Ebbene,ha impressionato tutti, realizzando il miglior tempo odierno di 54?546 a precedere di 0?176 Verstappen e di 0?265 Albon sulle due Red Bull, molto veloci. Quarto Bottas a 0?322 ...

