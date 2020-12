Coronavirus: regioni a governo, 'rammarico per ok dl Natale senza confronto preventivo'(2) (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Tale metodo -si legge nel documento delle regioni- contrasta con lo spirito di leale collaborazione, sempre perseguito nel corso dell'emergenza, considerato peraltro che la scelta poteva essere anticipata anche nel corso del confronto preventivo svolto solo 48 ore prima". "Il mancato confronto interistituzionale non ha consentito l'individuazione delle soluzioni più idonee per contemperare le misure di contenimento del virus e il contesto di relazioni familiari e sociali tipiche delle festività natalizie". (segue) Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Tale metodo -si legge nel documento delle- contrasta con lo spirito di leale collaborazione, sempre perseguito nel corso dell'emergenza, considerato peraltro che la scelta poteva essere anticipata anche nel corso delsvolto solo 48 ore prima". "Il mancatointeristituzionale non ha consentito l'individuazione delle soluzioni più idonee per contemperare le misure di contenimento del virus e il contesto di relazioni familiari e sociali tipiche delle festività natalizie". (segue)

