Lutto in casa Lazio: morto il portavoce Arturo Diaconale (Di martedì 1 dicembre 2020) Ancora brutte notizie nel mondo del calcio: pochi minuti fa è venuto a marcare il portavoce della Lazio Arturo Diaconale Il portavoce del presidente Claudio Lotito e il capo della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, è scomparso pochi minuti fa. Già a maggio era stato operato d’urgenza, visto che lottava da tempo contro un male L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 1 dicembre 2020) Ancora brutte notizie nel mondo del calcio: pochi minuti fa è venuto a marcare ildellaIldel presidente Claudio Lotito e il capo della comunicazione della, è scomparso pochi minuti fa. Già a maggio era stato operato d’urgenza, visto che lottava da tempo contro un male L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Lutto in casa Lazio: è morto Arturo Diaconale direttore comunicazione - #Lutto #Lazio: #morto #Arturo - gazzettaGranata : Lutto in casa Lazio: è morto Arturo Diaconale, portavoce del club #TorinoFC #FVCG #SFT - sportli26181512 : #Governance #Notizie Lutto in casa Lazio: è morto Arturo Diaconale: Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito… - ZonaGiallorossa : Lutto in casa #Lazio, morto Arturo #Diaconale, era il portavice della squadra biancoceleste. ??… - CalcioFinanza : Lutto in casa #Lazio: è morto Arturo #Diaconale -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto casa Lutto in casa Lazio, morto il portavoce Diaconale 100x100 Napoli Non si vedono da 11 mesi: «Mio marito sta lottando contro il Covid. I morti meritano un giorno di lutto»

Vincenzo è giovane, forse l’ospite più giovane della struttura, ma da anni ha sviluppato una malattia genetica rara e da allora il Falusi è diventato la sua nuova casa. Roberta è sempre ...

Lutto in casa Lazio: è morto Arturo Diaconale, direttore comunicazione

Arturo Diaconale ci lascia: lutto in casa Lazio. Il direttore comunicazione si è spento a causa di una malattia con cui lottava da un bel po'.

Vincenzo è giovane, forse l’ospite più giovane della struttura, ma da anni ha sviluppato una malattia genetica rara e da allora il Falusi è diventato la sua nuova casa. Roberta è sempre ...Arturo Diaconale ci lascia: lutto in casa Lazio. Il direttore comunicazione si è spento a causa di una malattia con cui lottava da un bel po'.