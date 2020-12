Mike Tyson disputerá altri match in giro per il mondo? C’è giá l’ipotesi di Roma e del Colosseo! (Di lunedì 30 novembre 2020) Mike Tyson in Italia? l’ipotesi non sembri così campata per aria. Una delle più grandi icone della boxe mondiale è tornato infatti a riallacciare i guantoni sul ring, anche se solo per un incontro-esibizione, e naturalmente il clamore suscitato dal match e da quanto ruota intorno al pugile americano apre ora nuovi scenari. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, in un articolo firmato da Riccardo Crivelli, potrebbe realizzarsi un sogno a lungo inseguito, quello appunto di veder combattere “Iron Mike” nel Bel Paese. Non è impossibile pensare a un tour planetario per sfidare alcuni dei più grandi ex pugili di ogni Nazione. In Italia qualcosa si è già mosso grazie all’idea di Vincenzo Cantatore, campione d’Europa e sfidante mondiale della categoria massimi-leggeri in passato. Oggi gestisce una palestra ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020)in Italia?non sembri così campata per aria. Una delle più grandi icone della boxe mondiale è tornato infatti a riallacciare i guantoni sul ring, anche se solo per un incontro-esibizione, e naturalmente il clamore suscitato dale da quanto ruota intorno al pugile americano apre ora nuovi scenari. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, in un articolo firmato da Riccardo Crivelli, potrebbe realizzarsi un sogno a lungo inseguito, quello appunto di veder combattere “Iron” nel Bel Paese. Non è impossibile pensare a un tour planetario per sfidare alcuni dei più grandi ex pugili di ogni Nazione. In Italia qualcosa si è già mosso grazie all’idea di Vincenzo Cantatore, campione d’Europa e sfidante mondiale della categoria massimi-leggeri in passato. Oggi gestisce una palestra ...

Mike Tyson ha ammesso di fumare Marijuana prima del match. Quindi ha staccato l'orecchio di Holyfield per fame chimica. #MikeTyson

"HO FUMATO MARIJUANA PRIMA DEL MATCH" – MIKE TYSON CONFESSA DI ESSERSI FATTO UNA CANNA PER...

