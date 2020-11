L'infermiera della foto simbolo del Covid: 'Natale? Preoccupatevi di non farlo in ospedale' (Di sabato 28 novembre 2020) Medici e infermieri erano osannato e adesso sono odiati o quantomeno mal sopportati. Ora con oltre 5 mila morti nell'ultima settimana c'è chi invece di come rispettare le regole pensa ai veglioni e ai ... Leggi su globalist (Di sabato 28 novembre 2020) Medici e infermieri erano osannato e adesso sono odiati o quantomeno mal sopportati. Ora con oltre 5 mila morti nell'ultima settimana c'è chi invece di come rispettare le regole pensa ai veglioni e ai ...

Corriere : L’infermiera della foto simbolo: «Natale? Preoccupatevi di non farlo in ospedale» - HuffPostItalia : L'infermiera della foto-simbolo: 'Il pranzo di Natale preoccupatevi di non farlo in ospedale' - SkyTG24 : Covid, l’infermiera della foto simbolo: “Basta preoccuparsi per il Natale” - GPiziarte : RT @Corriere: L’infermiera della foto simbolo: «Natale? Preoccupatevi di non farlo in ospedale» - Simy63957584 : RT @Corriere: L’infermiera della foto simbolo: «Natale? Preoccupatevi di non farlo in ospedale» -