Lo spot negli Usa scimmiotta l’Italia per risollevare le vendite della 500e

Riccardo De Rinaldis Santorelli è nato il 31 marzo del 1999 a Pavia ed è un attore che vedremo nel ruolo di protagonista nella miniserie di Rai 1 Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia. Di recente lo abbiamo visto anche in Doc – nelle tue mani e in La lunga notte – la caduta del Duce. Seguitissimo ... Continua a leggere>>

Gli ETF spot su Bitcoin negli USA riportano 5 giorni consecutivi di deflussi, per un totale di $635 milioni - Gli ETF spot bitcoin statunitensi hanno registrato cinque giorni consecutivi di deflussi netti per un totale di 635 milioni di dollari, di cui 161,6 milioni in un solo giorno. Dal 24 aprile 2024, gli ... Continua a leggere>>

Giancarlo Esposito e Spike Lee si godono lo stile italiano negli spot della FIAT 500e - Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una ... Continua a leggere>>

Pubblicità: Luciana Littizzetto negli spot di Poltronesofà - Nuova testimonial femminile per Poltronesofà. Da alcuni giorni sta girando online e in televisione un nuovo spot pubblicitario con protagonista Luciana Littizzetto. L’attrice comica di “Che tempo che ... Continua a leggere>>