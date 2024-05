Concerti - piano anti-caos in Giunta Limite delle 23 30 solo alla Maura

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilorario è fissato alle 23.30, maper l’ippodromo La, mentre allo stadio Meazza e all’ippodromo Snai San Siro ipotranno concludersi entro mezzanotte (il23.30 per questi due impiscatterà nell’estate 2025). Lacomunale ieri pomeriggio ha approvato le linee di indirizzo delin vista degli oltre 30previsti questa estate nei tre impidell’area di San Siro. Ilorario èunamisure previste per provare a "limitare i disagi dei residenti" – si legge in una nota di Palazzo Marino –, in particolare di quelli che vivono ...

